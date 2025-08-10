به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا اکبری گفت: هم اکنون حدود ۱.۸ میلیون زائر ایرانی در عراق حضور دارند و بر اساس آمارها، موج بازگشت از دیروز به طور محسوس آغاز شده است.

او با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین حسینی افزود: از آغاز اعزام زائران تاکنون، در مجموع ۲ میلیون و ۵۳۲ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند که از این تعداد ۱۱۰ هزار نفر اتباع خارجی بوده‌اند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: در این بازه زمانی، حدود ۷۶۲ هزار نفر از زائران ایرانی به کشور بازگشته‌اند و در مجموع ۶۶ هزار نفر از اتباع خارجی نیز وارد مرز‌های کشور شده‌اند.

اکبری گفت: مرز مهران با ۴۷ درصد، مرز شلمچه با ۲۸ درصد، مرز خسروی با ۱۴ درصد و مرز چذابه با ۸ درصد بیشترین سهم را در تردد زائران داشته‌اند.