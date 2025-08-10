مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: نجاتگران این جمعیت پیکر مرد ۴۶ ساله را که در اثر عارضه قلبی در ارتفاعات کوه سبلان فوت کرده بود، انتقال داده و به عوامل انتظامی مشگین‌شهر تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حمید قویدل، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل اظهار داشت: صبح روز جمعه ۱۷ مرداد، طی تماس تلفنی مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل مبنی بر ایست قلبی یک مرد ۴۶ ساله در ارتفاعات کوه سبلان (نزدیکی سنگ محراب)، بلافاصله تیم کوهستان پایگاه سبلان از جمعیت هلال احمر مشگین‌شهر متشکل از ۴ نفر با یک دستگاه خودروی آمبولانس و ۳ تیم پشتیبان با سه دستگاه خودرو کمک دار به منطقه حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران جمعیت هلال احمر بعد از حضور در صحنه حادثه و بررسی علائم حیاتی پیکر بی جان این فرد را بعد از تثبیت بر روی بسکت توسط تیم‌های اعزامی به پایین انتقال داده و در شابیل تحویل عوامل انتظامی دادند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل با اشاره به اینکه نجاتگران جمعیت هلال احمر همواره آماده عملیات هستند گفت: سامانه پاسخگویی به حوادث ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش حادثه از هموطنان است.