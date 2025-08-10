رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واحد پول ملی با حذف چهار صفر همچنان ریال و هر ریال معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.

سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه نشست جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عباس‌آباد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ گفت: لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی بانکی که از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود با حضور نماینده این شورا در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی افزود: ابهام شورای نگهبان درباره عبارت تعهد در قبال صندوق بین‌المللی پول با حذف این بخش برطرف شد، اما کمیسیون اقتصادی با توجه به تغییرات قانون بانکداری مرکزی مصوب ۱۴۰۲ اصلاحات گسترده‌تری را انجام داد.

او ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد، واحد پول ملی همچنان ریال خواهد بود و هر ریال معادل ۱۰۰ "قران" تعیین شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود، گفت: اجرای این تغییر به صورت تدریجی انجام می‌شود و دو سال برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سه سال دوره گذار که در آن پول جدید و قدیم همزمان در گردش خواهند بود.

حسینی افزود: این تغییرات بدون ایجاد زحمت برای مردم و با هماهنگی کامل بانک مرکزی اجرا خواهد شد.