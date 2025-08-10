استاندار کرمان گفت: توسعه استان صرفاً با سرمایه و طرحهای عمرانی اتفاق نمی‌افتد و ما نیاز به سرمایه اجتماعی احزاب داریم که ظرفیت بزرگی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای طالبی درنشست احزاب و نمایندگان تشکل‌های سیاسی استان بیان کرد: ما در شرایطی هستیم که بسیار نیازمند ارتقاء مشارکت عمومی مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم و احزاب از جمله نهاد‌هایی هستند که می‌توانند این مشارکت پایدار را در جامعه افزایش دهند.

وی گفت: احزاب باید فراتر از کنش سیاسی و انتخاباتی مسئولیت‌های دیگر را برای خود فرض کنند و توسعه استان صرفاً با سرمایه و پروژه‌های عمرانی اتفاق نمی‌افتد و ما نیاز به سرمایه اجتماعی داریم که تشکل‌ها این سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کنند.

وی افزود: زمانی که عنوان خود را حزب می‌گذاریم در این زمینه تمام تلاش خود را به کار بگیریم و انتظار دارم در استان کرمان که ظرفیت‌های بسیار زیادی برای توسعه و پیشرفت دارد در بخش صنعت معدن و کشاورزی و گردشگری اعضا حضور پیدا کنند و با استفاده از شبکه‌های ارتباطی خود و جذب سرمایه‌گذار فرصت را برای سرمایه‌گذاری در استان فراهم کنند.

آقای طالبی گفت: ما برای پایش نهادینه و کارشناسی مسائل استان به کمک احزاب نیازمندیم و من قول می‌دهم که بند به بند گزارش‌های کارشناسی احزاب را برای رصد مشکلات شهرستان‌ها بررسی کنم.

طالبی در ادامه گفت یک شب شبکه سازی برای توسعه نیاز داریم ما در استان کرمان نتوانستیم توسعه را عمومی کنیم و باید یک جریان عمومی توسعه خواهی و توسعه محوری در استان اتفاق بیفتد و کف جامعه درگیر شود همچنین استفاده از شبکه نخبگان استان بسیار مهم است بسیاری از نخبگان خود را به مقامات دولتی نشان نمی‌دهند.