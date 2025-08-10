وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تصویب پنج مشوق سرمایه‌گذاری در دولت خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ایجاد مجتمع‌های ترکیبی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: سرمایه گذاران می توانند بدون پرداخت عوارض ، تغییر کاربری دهند یا تا ۲۰۰ قلم تجهیزات هتل‌داری را بدون پرداخت عوارض وارد کنند.

سیدرضا صالحی‌امیری افزود: سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای مرمت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری هزینه شد و امسال این اعتبار دو برابر خواهد شد. در کنار آن، با بانک‌ها و صندوق توسعه ملی برای توسعه تسهیلات این بخش نیز توافق شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به عملکرد سال گذشته در جذب بیش از ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی گفت: امسال هدف‌گذاری ۹ میلیون گردشگر داشتیم که با وقفه‌ای موقت مواجه شد، اما مسیر ادامه دارد. در گردشگری خارجی، اولویت با گردشگری مذهبی و کشور‌های همسایه است و در گردشگری داخلی، تحریک تقاضا برای فعال‌سازی مشاغل وابسته دنبال می‌شود.

سیدرضا صالحی‌امیری افزود: سالانه بیش از چهار میلیون زائر در ایام خاص و حدود سه‌ونیم میلیون نفر در طول سال به زیارت حرم مطهر امام حسین (ع) می‌روند که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ گردشگری مذهبی کشور است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شرایط پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت : نباید به بهانه شرایط موقت، برنامه‌ها را متوقف کرد. دولت و ملت ایران ضمن ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی، دیپلماسی را نیز در چارچوب منافع ملی دنبال می‌کنند.

سیدرضا صالحی‌امیری تأکید کرد: برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران در سطح جهانی، نیازمند هم‌صدایی و وفاق ملی هستیم. بقای ما با بقای ایران اسلامی گره خورده و این مسئولیت مشترک همه ماست.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان این‌که «میراث‌فرهنگی ایران همچون مردم آن دارای هویت و شخصیت است» گفت: هر منطقه از ایران علاوه بر کالبد و معماری، حامل فرهنگ و هویت خاص خود است و یزد با ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی زنده، جایگاهی ویژه در معرفی ایران به جهان دارد.

سیدرضا صالحی‌امیری تأکید کرد: معرفی یزد باید از منظر فرهنگی و تمدنی، با تولید محتوای چندزبانه و ارائه تصویری دقیق و جذاب در سطح بین‌المللی انجام شود تا جایگاه آن در میان مقاصد گردشگری تثبیت شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود : در بازدید از کهن‌دژ ۷۰۰۰ ساله نارین‌قلعه میبد، بر ظرفیت ارزشمند قلعه‌های تاریخی یزد برای ثبت جهانی تأکید و توافق شد این مجموعه‌ها پس از کاوش و مستندسازی در مسیر ثبت جهانی قرار گیرند.

سیدرضا صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی یزد گفت: این استان با برخورداری از بافت تاریخی زنده و آثار ارزشمند، توانایی آن را دارد که با برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، به یکی از مقاصد مهم گردشگری جهان تبدیل شود.