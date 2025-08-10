پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از تامین، تدارک و توزیع بیش از ۴۵ هزار و ۷۲۰ تن انواع کود یارانهای ازت، فسفات و پتاس از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی از تامین، تدارک و توزیع بیش از ۴۵ هزار و ۷۲۰ تن انواع کود یارانهای ازت، فسفات و پتاس از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مردادماه خبر داد. این میزان شامل ۳۷ هزار و ۳۶۶ تن کود اوره بوده که معادل ۳۸ درصد از سهمیه سالانه استان همدان است.
بهروز الیاسی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۳۸ درصد سهمیه سالانه کود کشاورزی اوره مورد نیاز استان همدان تامین شد.اظهار داشت: تعیین و تخصیص سهمیه کود برای شهرستانهای استان، بر اساس سیاستهای ابلاغی، بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان همدان است. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز وظیفه تامین، تدارک و توزیع کودهای مورد نیاز استان را مطابق با برنامههای ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بر عهده دارد.
وی افزود: با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی، حمل روزانه تا سقف ۴۰۰ تن کود انجام شده و این امر نقش مؤثری در تحقق اهداف تامین کود استان داشته است.
الیاسی همچنین به شبکه توزیع فعال در سطح استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با بهرهگیری از ۱۰۳ کارگزار و عامل فروش فعال، عملیات توزیع کود را در سراسر استان بهصورت هدفمند و منظم انجام میدهد.
وی این اقدامات را در راستای حمایت از تولید پایدار، ارتقاء بهرهوری بخش کشاورزی و تامین بهموقع نهادههای مورد نیاز کشاورزان استان همدان دانست.