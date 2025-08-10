تیم تخصصی ۱۶ نفره دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: کاروان درمانی متشکل از کارکنان حوزه‌های پرستاری، اتاق عمل، بیهوشی، آزمایشگاه و رادیولوژی عازم مرز مهران شدند.

جلال احمدی افزود:این تیم تا ۲۵ مردادماه به‌صورت تمام‌وقت در بیمارستان امام حسین (ع) مرز مهران مستقر خواهند بود.

وی گفت: مأموریت این گروه، پوشش نیاز‌های درمانی زائران در مراحل ورود و خروج از مرز و پیشگیری از مشکلات سلامت در ایام اربعین است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:این اقدام بخشی از برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای مشارکت در پوشش مراسم اربعین حسینی و تقویت زیرساخت‌های درمانی مناطق مرزی است.