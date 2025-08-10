انحراف از جاده ۲ دستگاه خودرو پراید در محور‌های آبادان و خرمشهر ۹ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.

۱ فوتی و ۹ مصدوم در حوادث رانندگی در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: روز گذشته یک دستگاه خودرو سواری پراید در محور قفاص بین روستای تنگه۲ و ۳ آبادان از جاده منحرف شد.

دکتر یاسین افراد افزود: در این حادثه ۱ نفر جان خود را از دست داد و ۲ نفر مصدوم و به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند.

او همچنین با اشاره به انحراف ازجاده یک دستگاه خودرو پراید در محور آبادان - خرمشهر منطقه فیاضه۲ گفت: در این حادثه نیز ۷ نفر مصدوم و به بیمارستان آیت الله طاقانی آبادان منتقل شدند.