معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایلام، از ممنوعیت توزیع دارو در موکبهای مرز مهران، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مریم احمدنصر با اعلام این خبر گفت: توزیع دارو تنها باید از طریق داروخانههای مستقر در پایانه مرزی و مراکز درمانی دارای مجوز انجام شود و هرگونه عرضه دارو از طرف موکبها یا افراد بدون صلاحیت، تخلف محسوب میشود.
وی افزود: داروهای مورد نیاز زائران از طرف داروخانه مرکز بهداشتی و درمانی شهید سلیمانی مرز مهران تأمین و با نظارت کامل کارشناسان دارویی عرضه میشود تا از مصرف داروهای تاریخگذشته، تقلبی یا نامتناسب با وضعیت بیماران جلوگیری شود.
معاون غذا و دارو ادامه داد: طی بازدید کارشناسان معاونت غذا و دارو از موکبهای مرز مهران و مشاهده یک موکب در حال ارائه خدمات دارویی، ضمن جلوگیری از توزیع و تجویز هرگونه خدمات دارویی، موکب مذکور تعطیل شد.