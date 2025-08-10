به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: بروز گرد و غبار موقتی در قشم، سواحل خمیر و لنگه محتمل خواهد بود.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌ها پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد توصیه کرد از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

وی بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه می‌شود شناور‌های سبک از رفت وآمد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن سایر شناور‌ها صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی به تدریج از امروز تا پنجشنبه هفته جاری (با تاکید بر روز‌های سه شنبه و چهارشنبه)، افزایش نسبی دما در استان مورد انتظار است.