موکب شهدای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران- منطقه آبادان، به منظور خدمت رسانی به زائران سید و سالار شهیدان (ع) راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: به منظور خدمت رسانی مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، پس از توسعه و بهسازی موکب شهدای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران- منطقه آبادان با مساحت ۴۵۰ متر مربع، این موکب در مرز بین المللی شلمچه افتتاح شد.

محمد بنی سعید افزود: ساخت این موکب از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ آغاز و در ایام دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید و اربعین سال ۱۴۰۴ اولین اربعینی است که موکب منطقه آبادان به صورت پایدار خدمات مختلفی را به زائران ارائه می‌دهد.

این موکب شامل دو استراحتگاه خواهران و برادران، نمازخانه، آشپزخانه و سرویس بهداشتی روزانه پذیرای زائران اربعین حسینی است.