پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان یزد از دستگیری سارق حرفهای «کش رو زن» در شهر یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، سرهنگ اکبرشفیعی گفت: در پی وقوع چند فقره کش رو زنی از مغازههای شهر یزد ماموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند سارق را شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: متهم در اداره پلیس به ۹ فقره کش رو زنی از مغازهها اعتراف کرد و روانه دادسرا شد.
فرمانده انتظامی شهرستان یزد از مغازه داران خواست از جا گذاشتن اقلام و اجناس مغازهها در پیاده رو خودداری کرده و از دوربین مداربسته برای حفاظت از مغازه استفاده کنند.