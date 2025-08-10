به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، سرهنگ اکبرشفیعی گفت: در پی وقوع چند فقره کش رو زنی از مغازه‌های شهر یزد ماموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهم در اداره پلیس به ۹ فقره کش رو زنی از مغازه‌ها اعتراف کرد و روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد از مغازه داران خواست از جا گذاشتن اقلام و اجناس مغازه‌ها در پیاده رو خودداری کرده و از دوربین مداربسته برای حفاظت از مغازه استفاده کنند.