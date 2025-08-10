پخش زنده
بنابر اعلام شرکت توانیر، با انجام چند مرحله بازرسی میدانی، دریافت گزارشهای مردمی و پایشهای تخصصی، در استان مرکزی در روزهای اخیر، ۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان مرکزی کشف و جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، بیشترین کشف مربوط به یک واحد مسکونی شخصی بود که در آن ۱۱ دستگاه ماینر با انشعاب برق غیرمجاز و سیستم خنکسازی حرفهای شامل فنهای صنعتی، شناسایی و جمعآوری شد.
همچنین در یک مرکز دامپروری نیز، ۵ دستگاه ماینر که با برق غیرقانونی فعالیت میکردند، در عملیات دقیق بازرسی ضبط شدند.
سایر موارد شامل کشف دستگاهها در منازل شخصی و انبارهای مسکونی بود که بعضی به صورت ریگهای استخراج اتریوم یا ماینرهای تکی فعالیت میکردند. در یک مورد، یک ریگ ششگانه اتریوم با توان مصرفی قابل توجه از داخل خانه توقیف شد.
بررسیها نشان میدهد بیشتر این مراکز با انشعابهای غیرمجاز برق و توان مصرفی حدود ۴۰ کیلووات بهصورت مخفیانه اقدام به استخراج رمزارز میکردند؛ اقدامی که در روزهای گرم تابستان میتواند شبکه برق را در معرض خطر قرار دهد.
فنهای دمنده، هواکشهای حلزونی، جتفنها و کولرها برای کاهش صدای دستگاهها و کنترل دمای محیط استفاده شده بود؛ نشانهای از تلاش سیستماتیک برای پنهانسازی فعالیتها.
شرکت توانیر اعلام کرده است از آنجاییکه استفاده پنهانی از برق شبکه عمومی برای استخراج رمزارز، تخلفی جدی و تهدیدی برای تامین برق مردم و صنایع است، شهروندان میتوانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، از طریق پیامک به ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند. به گزارشدهندگان، در صورت کشف و ضبط، به ازای هر دستگاه ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی تعلق خواهد گرفت.