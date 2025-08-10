در آستانه رقابت‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، چهار نماینده از استان سمنان به اردوی غیرمتمرکز تیم ملی پارادوومیدانی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس اعلام فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، سیده مهرانه طباطبایی، سجاد محمدزاده و مهدی رجبی به عنوان ورزشکار و اکبر فراتی به عنوان مربی، در این مرحله از اردوها حضور خواهند داشت.

این اردو با هدف آماده‌سازی نهایی ورزشکاران منتخب برای حضور پرقدرت در بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵، از ۱۵ تا ۳۰ مردادماه به صورت غیرمتمرکز برگزار خواهد شد.