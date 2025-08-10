به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در بازدید از این باغ موزه گفت: در اولین گام باید نسبت به تشکیل هیئت امنا ظرف هفته آینده اقدام شود تا به عنوان یک مجموعه فرهنگی که یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های ۸ سال دفاع مقدس است شاهد پیشرفت ساخت این مجموعه باشیم.

هاشمی با اشاره به پیش بینی مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای آمفی تئاتر این مجموعه گفت: با جدیت نسبت به ادامه ساخت این طرح اقدام خواهیم کرد تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد حضور دانشجویان، دانش آموزان و جوانان جهت استفاده از این مجموعه استانی باشیم.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هم با اشاره به شروع طرح باغ موزه دفاع مقدس از تیر ماه سال ۱۴۰۱ گفت: پس از سه سال از شروع ساخت طرح شاهد پیشرفت ۳۵ درصدی هستیم که مجموعاً ۵۰ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان اعتبار دریافت شده است.

سرهنگ فلاحی با اشاره به اینکه این باغ موزه نشان و هویت دفاع مقدس استان است بر همکاری تمامی دستگاه‌های نظامی و اجرایی تاکید کرد و گفت: پیشرفت هرچه بیشتر طرح حمایت شهرداری و شورای استان را می‌طلبد که برای تکمیل پروژه و محوطه اطراف باغ موزه نیاز به ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار داریم.