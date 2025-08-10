مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از راه اندازی قرارگاه رسانه‌ای اربعین در نقطه صفر مرزی مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علی هلشی گفت: به منظور تسهیل فعالیت خبرنگاران در پوشش همایش عظیم و بین‌المللی اربعین، قرارگاه رسانه‌ای در نقطه صفر مرزی مهران راه‌اندازی شد.

قرارگاه رسانه‌ای اربعین هرسال در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرزی مهران به عنوان مرکز پشتیبانی برای تسهیل در فعالیت‌های رسانه‌ای دایر می‌شود.

مرز مهران کانون اصلی و نخست تردد زوار اربعین حسینی و عتبات عالیات در طول سال است.

اربعین سال گذشته بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تردد زائر در پایانه مرزی مهران ثبت شد.