در نقطه صفر مرزی مهران:
راه اندازی قرارگاه رسانهای در دل خبرسازترین همایش انسانی دنیا
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از راه اندازی قرارگاه رسانهای اربعین در نقطه صفر مرزی مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علی هلشی گفت: به منظور تسهیل فعالیت خبرنگاران در پوشش همایش عظیم و بینالمللی اربعین، قرارگاه رسانهای در نقطه صفر مرزی مهران راهاندازی شد.
قرارگاه رسانهای اربعین هرسال در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرزی مهران به عنوان مرکز پشتیبانی برای تسهیل در فعالیتهای رسانهای دایر میشود.
مرز مهران کانون اصلی و نخست تردد زوار اربعین حسینی و عتبات عالیات در طول سال است.
اربعین سال گذشته بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تردد زائر در پایانه مرزی مهران ثبت شد.