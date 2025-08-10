به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنایی بیشتر شهروندان با مسائل روز ایران و جهان، توسط همه فرهنگسرا‌ها از جمله فرهنگسرای انقلاب برگزار می‌شود.

محمد اسکندری نژاد افزود: به برگزیدگان این مسابقه، جوایز ارزشمندی اهدا می‌شود که جزئیات آن در زمان اعلام نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

او ادامه داد: مهلت این مسابقه که ویژه ساکنین شهر مشهد بوده، تا پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه است و علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در آن، وارد دیجی فرم به آدرس https://digiform.ir/w۹۰۰b۷dac شوند و پس از دانلود و مطالعه فایل کتاب، به سوالات پاسخ دهند.