قاچاقچی سوخت در قاین به پرداخت یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس تعزیرات حکومتی قائنات گفت: پرونده خرید و حمل ۹۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی به ارزش ۶۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

عباس خزائی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ ۶۴۳ میلیون و ۵۰۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائنات افزود: ماموران نیروی انتظامی قاین هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک اتوبوس، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.