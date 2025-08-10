به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران این فرماندهی در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت، حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۴ دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ علیرضا فولادی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، بازرسی از خودرو‌ها منجر به کشف ۴ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی شد.

وی گفت: در این عملیات ۴ دستگاه خودرو توقیف و ۴ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.