در عملیات ضربتی مأموران انتظامی شهرستان قاینات، ۴ دستگاه خودروی سواری پژو حامل سوخت قاچاق زمینگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران این فرماندهی در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۴ دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ علیرضا فولادی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، بازرسی از خودروها منجر به کشف ۴ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی شد.
وی گفت: در این عملیات ۴ دستگاه خودرو توقیف و ۴ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.