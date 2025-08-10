کارشناس هواشناسی: این هفته به مراتب از شدت گرما کم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: این هفته به مراتب از شدت گرما کم می‌شود.

فرجی با اشاره به اینکه این هفته آسمان نیمه ابری گاهی با افزایش ابر همراه است افزود: امروز و فردا دوشنبه شرایط برای رگبار و رعد وبرق پراکنده در بعدازظهر وشب درکل استان فراهم است.

وی گفت: سه شنبه و چهارشنبه ارتفاعات استان با رگبار و رعد وبرق پراکنده پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: دیروزگلوگاه با ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۱۳ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان بودند.

به گفته فرجی دریا امروز مواج و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.