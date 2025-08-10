به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم فوتسال پردیس قزوین درچارچوب هفته چهارم لیگ برتر میزبان گیتی پسند اصفهان خواهد بود.

این بازی از ساعت ۱۷ فردا در سالن دانشگاه آزاد قزوین برگزار خواهد شد.

نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

سه نماینده از قزوین در اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری بانوان

تمرینات ملی پوشان زیر نظر معصومه بابایی سرمربی قزوینی در حال برگزاری است.

عطیه سادات حسینی هم در این اردو در قامت ورزشکار حضور دارد.

سرپرستی اردوی تیم ملی هم بر عهده مرضیه بابایی از قزوین است.

اردوی ملی پوشان پاراوزنه برداری تا بیست و هشتم مرداد در تهران پیگیری می‌شود.

موفقیت داوران قزوینی در تست آمادگی جسمانی پیش فصل لیگ برتر فوتبال کشور

علیرضا طاهرخانی، میثم حیدری و سعید محمدی تست آمادگی جسمانی پیش فصل داوران و کمک داوران لیگ برتر فوتبال کشور را با موفقیت به پایان رساندند.

سمینار دانش افزایی پیش فصل لیگ برتر در تهران برگزار شد.