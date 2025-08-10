تابستانی به یاد ماندنی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی این روزه در مراکز کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان تابستانی شاد را تجربه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارگاههای اوقات فراغت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با ۶۰ فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی، مهارتی و علمی و فناوری با شعار تابستونتو بساز در حال فعالیت است.
هم اکنون در استان ۱۲ مرکز ثابت و ۹ مرکز سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعال است.
