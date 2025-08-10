به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزانه صادق مالواجردی شامگاه شنبه (۱۸ مرداد) در سفر به خوزستان، با خانواده منوچهر رحمانی، مدیر کل سابق راه و شهرسازی خوزستان که روز گذشته بر اثر سکته قلبی دارفانی را وداع گفته بود، دیدار کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این دیدار ضمن تسلیت درگذشت منوچهر رحمانی ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های مدیر کل فقید راه و شهرسازی استان وی را معمار جاده های خوزستان دانست و گفت : مرحوم رحمانی به عنوان یک مدیر دلسوز زحمتکش و پیگیر امور مردم بود.

صادق مالواجردی با اشاره به اینکه در سفر سال ۱۳۹۳ خود با مرحوم رحمانی که مدیر کل وقت راه و شهرسازی استان خوزستان بود، دیدار داشته است، ادامه داد: همواره شاهد خدمات و فعالیت‌های ایشان که با دلسوزی، عشق و انگیزه انجام می‌شد بودم. ای کاش پیش از درگذشت ایشان بار دیگر او را ملاقات کرده بودم.

مرحوم منوچهر رحمانی در سال ۱۳۶۵ در جبهه‌های جنگ تحمیلی مسئول ساخت راه در جاده معروف به قمر بنی هاشم در بصره بود و در سال ۱۳۶۶ مسئولیت اداره راه آبادان را بر عهده داشت و مسئول پروژه های ساخت و کنترل اروند کنار و بازگشایی پل معروف فاو نیز بود.

وی سپس ریاست اداره راه و شهرسازی ماهشهر آبادان و چند منطقه دیگر را بر عهده گرفت و در دوره‌ای نیز به عنوان مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان و سپس مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان منصوب شد.

فرزانه صادق مالواجردی، وزیر راه و شهرسازی دیروز در سفر به خوزستان و حضور در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه از روند خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی دیدن کرد.