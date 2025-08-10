معرفی برگزیدگان کنگره سراسری «شعر عاشورایی» در لرستان
آیین اختتامیه هشتمین کنگره سراسری «شعر عاشورایی» با معرفی برگزیدگان در الیگودرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در آیین اختتامیه هشتمین کنگره شعر عاشورایی «حنجرههای سرخ» در الیگودرز اظهار داشت: ۲۱۰ شاعر در سراسر کشور ۸۵۰ اثر به این کنگره در شهرستان الیگودرز ارسال کردند.
اعظم روانشاد گفت: حنجرههای سرخ عاشورایی هر ساله با استقبال شاعران برگزار میشود و امسال نیز پس از بررسی اولیه آثار با اعلام هیئت داوران ۵۹۰ اثر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند و ۱۱ شاعر به عنوان برگزیده ضمن شعرخوانی، تجلیل شدند.
کبری موسوی قهفرخی از چهارمحال و بختیاری به عنوان مهمان ویژه در این مراسم به شعرخوانی پرداخت.
آرزو علیدوستی از چهارمحال و بختیاری، سیدمجید موسوی از اصفهان، محسن کاویانی از قم، زینالعابدین آذرارجمند لنگرودی از لنگرود، فاطمه سلیمانپور از قم، محمد فصیحی از بروجرد، فرزانه شاهسواری از الیگودرز، سیداحمد علوی از قم، معصومه مهری قهفرخی از قم، فهیمه مجیدی از کرمان، سجاد حیدری قیری از اصفهان برگزیدگان این دوره از کنگره معرفی شدند.
گفتنی است: نخستین دوره این کنگره در سال ۱۳۸۱ در شهرستان الیگودرز اجرا شده است و دبیرخانه دائمی این کنگره در این شهرستان تشکیل شده است.