مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: ۶ طرح سرمایه گذاری و اشتغالزایی استان در کارگروه زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مورد موافقت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سیدعلی میرکریمی گفت: این طرحهای سرمایه گذاری در زمینه حمل و نقل و دامپروری، اقامتگاه بومگردی، باشگاه پرواز هوایی، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی با محوریت جایگاه سوخت و پرورش مرغ و شترمرغ گوشتی است.
وی افزود: طرحهای سرمایه گذاری و اشتغالزایی در چهار شهرستان بجنورد، شیروان، سملقان و جاجرم اجرایی میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: جانمایی ناحیه صنعتی سنخواست از دیگر مواردی بود که به درخواست شرکت شهرکهای صنعتی استان در کارگروه زیربنایی مطرح شد.
خراسانشمالی ظرفیتهای ویژهای در بخشهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری دارد که میتوان با جذب سرمایه گذار و اجرای طرحهای گوناگون مسیر رشد و توسعه استان را هموار کرد.
خراسان شمالی بیش از ۱۱۵ جاذبه گردشگری، ۲ منطقه نمونه ملی و ۲۲ منطقه نمونه گردشگری استانی دارد.