پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید کرمان در حوزه خدمات امسال ۲.۶ برابر و حوزه صنعت پنج برابر مدت مشابه سال قبل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان گفت: این صندوق برای نخستین بار تفاهم نامه‌ای با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور منعقد کرد که تا سطح یک مگاوات تعهد پرداخت اعتبارات به صندوق کارآفرینی امید سپرده شده است.

حمید شمس‌الدین نژاد بیان کرد: در این زمینه بیش از ۵۰ فقره تسهیلات در استان کرمان تشکیل پرونده و پرداخت شده است و در این خصوص به ازای احداث هر ۱۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می‌شود که تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و ظرفیت یک مگاوات قابل افزایش است.

وی تاکید کرد: کسانی که در سامانه ساتبا ثبت‌نام کنند و به ما معرفی شوند برای پرداخت تسهیلات منعی نداریم و آمادگی داریم که از نیروگاه‌های خورشیدی تا ظرفیت یک مگاوات حمایت کنیم.

شمس‌الدین‌نژاد گفت: صندوق کارآفرینی امید یک نهاد عمومی غیر دولتی است که رئیس جمهور رئیس هیات امنای این صندوق است. رسالت اصلی این صندوق حمایت از کسب و کار‌های خرد و کوچک، تامین مالی و حمایت از کارآفرینان را برعهده دارد.

وی یادآور شد: عملکرد صندوق کارآفرینی امید در چهار ماه و نیم اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۷ برابر پرداخت تسهیلات داشتیم که به میزان یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است

وی در ادامه تصریح کرد: بیشترین متقاضی ثبت نام شده و بیشترین تخصیص اعتبارات را در استان کرمان داشتیم

وی با بیان اینکه توانمندترین پیمانکاران ساتبا کشور در کرمان هستند گفت: افزایش پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در حوزه خدمات امسال ۲.۶ برابر و حوزه صنعت پنج برابر مدت مشابه سال قبل شده که علت آن پیرو حمایت استاندار کرمان از صندوق و پرداخت ضعیف صنعت در سنوات گذشته و اشتغال کم بوده، صندوق بیشترین نظر خود را به این حوزه معطوف کرده است.