پخش زنده
امروز: -
نماینده کردستان در اردوی تیم ملی مچ اندازی جوانان جانبازان و توانیابان کشور، مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۵ حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پنجمین مرحله اردوی انتخابی و آمادگی تیم ملی مچاندازی جانبازان و توانیابان رده سنی جوانان کشور به منظور تشکیل اعضای ثابت ملی پوشان ایران جهت اعزام به رقابتهای پاراآسیایی جوانان 2025 به میزبانی تهران برگزار شد.
این مرحله از اردوی تیم ملی مچاندازی جانبازان و توانیابان جوانان کشور از 12 مردادماه به میزبانی تهران و در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان کشور آغاز و به کار خود پایان خواهد داد.
هیمن مرادی ورزشکار شایسته کردستانی نیز با دعوت سرمربی این تیم به این مرحله از اردوی انتخابی و آمادگی ملی پوشان مچاندازی جانبازان و توانیابان رده سنی جوانان فراخوانده شده است.
تیمهای ملی مچاندازی جانبازان و توانیابان کشور خود را برای حضور در مسابقات پاراآسیایی 2025 آماده میکنند.