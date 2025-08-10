روستای قلعه نو با قدمت ۱۲۰۰ سال، از مکان‌های دینی زابل در استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود، این روستای تاریخی یادآور معماری تاریخی ایران زمین بوده و به دلیل قرار گرفتن روی تپه‌ای بزرگ، به «قلعه» شهرت یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار زهک گفت: اجرای طرح فاضلاب روستای تاریخی قلعه نو و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، گامی مهم برای حفظ این بافت ارزشمند و رونق صنعت گردشگری در شمال استان سیستان و بلوچستان است.

روح‌الله جهان‌تیغ افزود : روستای تاریخی قلعه نو از مهمترین ظرفیت‌های گردشگری زهک است که به‌دلیل وجود فاضلاب سنتی، بافت تاریخی آن در معرض آسیب قرار دارد. به همین منظور، مطالعات طرح فاضلاب این روستا طی ماه‌های آینده انجام و اعتبار لازم برای اجرای آن پیش‌بینی خواهد شد.

وی گفت : تکمیل این طرح، ماندگاری و پایداری بافت تاریخی قلعه نو را تضمین و ظرفیت گردشگری آن را تقویت می‌کند. همچنین اقدامات لازم برای راه‌اندازی کمپینگ گردشگری این روستا آغاز و مشکل معارضان ارگ سردار نارویی قلعه نو برطرف شده است تا با تملک اراضی اطراف، زمینه ایجاد هتل سنتی سیستان فراهم شود.

فرماندار زهک با اشاره به اقدامات عمرانی دیگر در حوزه گردشگری افزود : در محور چاه‌نیمه و مجتمع فرهنگی–تفریحی بقیةالله اعظم، بخشی از بزرگراه به سمت کُهک آسفالت شده است و چهار کیلومتر دیگر نیز به زودی تکمیل خواهد شد تا دسترسی گردشگران به این مسیر تسهیل شود.

جهان تیغ گفت : برنامه‌ریزی برای ساماندهی مجموعه چاه نیمه و آماده‌سازی آن برای فصل گردشگری سیستان که از مهرماه آغاز و تا بهار ادامه دارد، در دستور کار است. همچنین ۲ شرکت گردشگری جدید در شهرستان ثبت شده است که می‌توانند به توسعه این بخش کمک کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ آثار باستانی شهرستان افزود: شهر باستانی زاهدان کهنه به‌عنوان میراث ارزشمند اوایل دوران اسلامی، نیازمند مرمت و بازسازی است تا از فراموشی آن جلوگیری شود و این یادگار ارزشمند گذشتگان برای آیندگان حفظ شود.

شهرستان زهک در فاصله ۲۰۰ کیلومتری زاهدان ، با دارا بودن مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، به عنوان یکی از محور‌های مهم گردشگری در شمال استان سیستان و بلوچستان شناخته می‌شود. آثار باستانی ارزشمند، روستا‌های تاریخی و چشم‌انداز‌های طبیعی زیبا، این منطقه را به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.