با اجرای طرح حذف نشر گاز در آرینشهر برای اولین بار در کشور، نشر گاز در این شهر به صفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اجرای موفق این طرح در شهر آرینشهر گفت: کنترل و حذف نشر گاز از شبکه توزیع، علاوه بر ارتقای ایمنی، نقشی مؤثر در کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفاظت از منابع ملی دارد.
رحمان محمودی افزود: در این طرح، همه رگلاتورها با نیپلهای یکتکه به شیر علمک متصل شده و اتصالات مفصلی جایگزین روشهای قدیمی آسیابی شده است؛ همچنین شیرهای فولادی ایستگاهها و شبکه تغذیه به گریسخورهای درپوشدار مجهز شده و استفاده از شیرهای فلنچی در شبکه بهطور کامل حذف شده است.
وی گفت:در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی، کاهش ناترازی انرژی و اجرای سیاستهای کلان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز خراسان جنوبی با اجرای طرح کاهش نشر گاز در آرینشهر، در تلاش است این طرح را در تمام استان پیاده سازی کند.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود:فرآیند نشریابی به صورت سالانه و منظم برای تمامی ایستگاهها، شبکه و اتصالات انجام میشود و همه مراحل از کشف نشر تا رفع کامل آن تحت کنترل و ثبت در سامانههای مربوطه قرار دارد.
محمودی گفت: در این طرح همچنین با بهینهسازی یا حذف هیترهای ایستگاههای CGS، اجرای کامل حفاظت کاتدیک بر روی خطوط فولادی و حذف کامل نشر درین ایستگاهها، گام بلندی در ارتقای ایمنی و پایداری زیرساخت گازرسانی برداشته شده است.
وی افزود: این اقدام نه تنها گامی در جهت بهرهبرداری ایمن و اصولی از زیرساختهای گازرسانی است، بلکه در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش آلایندگی و اجرای الزامات زیستمحیطی نیز اهمیت راهبردی دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به نتایج مثبت اجرای این طرح در آرینشهر گفت: بازدیدهای میدانی و گزارشهای ثبتشده، عملکرد فنی و ایمنی در این منطقه را مطلوب ارزیابی کردهاند و امید است با تداوم این رویکرد در سایر شهرها و نقاط استان، شاهد تعمیم این دستاورد در سطح استان و تحقق کامل اهداف کلان صنعت گاز کشور باشیم.