به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندارشهرستان عباس‌آباد در نشست کمیته برنامه‌ریزی فرمانداری گفت: امسال درکمیته برنامه‌ریزی شهرستان ۷۹ میلیارد تومان اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته‌شد که اولویت‌های اصلی آن حوزه آب، راهداری، و آموزش و پرورش است، پس از آن، ورزش و جوانان و بهداشت و درمان دررده‌های بعدی قراردارند.

ساسان کابلی به مهم‌ترین چالش‌های شهرستان اشاره کردوافزود: برای رفع مشکل آب، بیشترین اعتبارات به این حوزه اختصاص یافته است که امیدواریم با حمایت مسئولان استانی رفع شود.

وی همچنین پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان را تکمیل پل پسنده با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد و در صورت تزریق به‌موقع اعتبارات تا مهرماه یا حتی شهریور افتتاح خواهد شد، جاده سلامت (منطقه صنعتی) که متولی آن راه و شهرسازی است، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته و نیاز به پیگیری فوری دارد، دانشگاه فرهنگیان که شهرداری و بخشداری کلارآباد به تعهدات خود عمل کرده‌اند، اما تحویل پروژه به آموزش و پرورش استان نیازمند است، جاده ۲۰ متری عباس‌آباد توافقات لازم انجام شده و امیدواریم تا هفته دولت این مسیر بازگشایی شود.

وی همچنین تصریح کرد: تسریع در تخصیص اعتبارات پروژه‌های حیاتی مانند آب و راه، پیگیری ویژه برای افتتاح پروژه‌های نیمه‌تمام تا پایان سال همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات مردم از مهم‌ترین خواسته می‌باشد.

وی احداث جاده ساحلی را بسیار مهم دانست و گفت: این پروژه به عنوان یک ابرپروژه شهرستانی با پیگیری سه شهرداری (به ویژه شهرداری سلمانشهر) در حال اجراست که تأثیرات آن کاهش ترافیک در محور عباس‌آباد و ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه است.

فرماندارشهرستان عباس‌آباد همچنین افزود:تکمیل ساختمان مرکز بهداشت هم از مطالبات اصلی مردم است.