مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان از عزم این اداره کل برای تکمیل پل حرمک در محور زابل - زاهدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی پارسی گفت: پل حرمک با ۹ دهانه ۲۱ متری و طول کلی ۱۸۹ متر در دست اجراست که برای تکمیل آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: این طرح از اوایل سال جاری آغاز شده و در صورت تخصیص بهموقع اعتبارات، پیشبینی میشود که تا اوایل سال آینده به اتمام برسد.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این پل از طرحهای حیاتی در زمینه ارتقاء شبکه حمل و نقل استان بشمار میرود که نقشی کلیدی در تسهیل تردد کالا و مسافر، بهویژه در مسیرهای ترانزیتی شرق کشور خواهد داشت.
پارسی ادامه داد: احداث این پل نه تنها به کاهش زمان سفر و کاهش بار ترافیکی کمک خواهد کرد، بلکه ایمنی مسیر را نیز بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به موقعیت راهبردی این محور در ارتباطات بینالمللی، این طرح تأثیر زیادی در رونق اقتصادی منطقه و تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه خواهد داشت.