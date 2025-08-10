۴۹۹ داوطلب مهارت‌آموزی از ابتدای امسال تاکنون، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در کارگاه‌های واقعی زیر نظر استادکاران ماهر خراسان جنوبی فراگرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: این افراد شامل ۱۲۱ زن و ۳۷۸ مرد هستند که در ۱۴۱ حرفه آموزشی و ۲۴۷ کارگاه مهارت‌آموزی محیط واقعی کار مشغول یادگیری شده‌اند.

حسن کامرانی‌فرد با اشاره به نقش مهم مهارت‌آموزی در ایجاد اشتغال و پرورش نیروی انسانی ماهر افزود: سال گذشته نیز یک‌هزار و ۵۵۳ کارآموز در ۵۳۱ کارگاه محیط واقعی کار، بیش از ۴۱۴ هزار نفرساعت آموزش گذراندند و موفق به دریافت گواهینامه مهارت شدند.

وی گفت: توسعه فرصت‌های استاد-شاگردی، روشی کارآمد برای ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و ارتقای کیفیت نیروی کار در استان است.