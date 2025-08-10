مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: تیم‌های تخصصی این اداره کل برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، به مرز‌های مهران و شلمچه اعزام شدند.

اعزام تیم‌های تخصصی راهداری چهارمحال و بختیاری به مرز‌های مهران و شلمچه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سعید خدابخشی گفت: نیرو‌های راهداری استان با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و حضور شبانه‌روزی نیرو‌های راهداری، خدمات گسترده‌ای از جمله پشتیبانی فنی ناوگان حمل‌ونقل، تأمین آب شرب، هدایت ترافیک و هماهنگی مستمر با مواکب مستقر در مرز‌های مهران و شلمچه به زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) ارائه می‌شود.

خدابخشی گفت: جلسات قرارگاه حمل‌ونقل اربعین با هدف هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی به‌صورت منظم برگزار می‌شود تا خدمت‌رسانی به زائران بدون وقفه و با حداکثر کیفیت انجام گیرد.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی مسئولانه همه نیرو‌های مستقر در مرزها، خاطرنشان کرد: راهداری چهارمحال و بختیاری همچون سال‌های گذشته در این رویداد بزرگ دینی و معنوی، با روحیه جهادی پای کار است تا مسیری ایمن و آرام برای زائران فراهم شود.