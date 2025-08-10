به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: خبرنگاران با انعکاس طرح‌های عمرانی و خدمات شهری، نقش مهمی در پیشرفت بندرعباس و ایجاد امید و رضایتِ مردم فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مهدی نوبانی افزود: خبرنگاران با انعکاس واقعیت‌ها، بازوان اصلی امید و پیشرفت شهر هستند.

شهردار بندرعباس افزود: با پوشش مناسب طرح‌هایی عمرانی که امسال در بندرعباس به بهره برداری رسید، بازتاب آنها در رسانه‌ها، موجب امیدآفرینی در میان مردم شده است.

مهدی نوبانی گفت: باتوجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی درجامعه، مردم بیش از هر زمان دیگری به امید نیاز دارند و رسانه‌ها با انتشار اخبار مثبت و امیدبخش، در بازگرداندن این امید نقش کلیدی دارند.

بیشتر بخوانید: تجلیل از فعالان حوزه رسانه در بندرعباس

رئیس شورای شهر بندرعباس نیز گفت: خبرنگاران بعنوان پیشانی شهر، با قلم خود می‌توانند به آبادانی شهر کمک کند.

حجت الاسلام حیدری سراجی افزود: خبرنگاران با طرح مسائل و مشکلات موجود در سطح شهر می‌توانند آنها را بررسی و رفع کنند.

در این مراسم از پوستر چهارمین جشنواره فیلم‌های ۱۰۵ ثانیه‌ای گمبرون شهر نیز رونمایی شد.