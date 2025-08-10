پخش زنده
همزمان با ایام عزاداری چهلمین روز شهادت حضرت اباعبدالحسین (ع) عوامل برنامه «منم بچه مسلمان» با حضور در موکب حضرت معصومه (س) میزبان زائران کودک و نوجوان خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه «منم بچه مسلمان» از ۱۸ مرداد، ساعت ۱۶ به صورت زنده از عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا و از قاب شبکه قرآن و معارف پخش می شود.
«منم بچه مسلمان» از شاخصترین برنامههای تلویزیون، ویژه گروه کودک است که از سال ۱۳۹۷ در گروه کودک وخانواده شبکه قرآن و معارف تولید میشود.
وجه تمایز برنامه «منم بچه مسلمان»، با دیگر برنامههای تولیدی ویژه کودکان، توجه آن به ترویج معارف دینی و آموزش قرآن با زبانی ساده ولی گویا است.
تمامی موضوعات برنامه برگرفته از داستانهای قرآنی و روایات اهل بیت (ع) میباشد و این مفاهیم ارزشمند با هنرمندی در فضایی متفاوت تقدیم کودکان ایران میشود.