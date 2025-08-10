پخش زنده
مدیر واحد ترافیک و حملونقل شهرداری شهرکرد گفت: عملیات اصلاح هندسی معابر شهرکرد با هدف کاهش تصادفات و روانسازی ترافیک در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،پیمان محقق گفت: برای اجرای مصوبات شورای ترافیک استان و با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش نقاط حادثهخیز، پیمانکار ذیصلاح از طریق مناقصه عمومی انتخاب و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان تخصیص یافته و عملیات اجرایی شامل بهبود عرض معابر، اصلاح جداول، بهینهسازی تقاطعها و ایجاد شرایط مناسب برای روانسازی عبور و مرور در نقاط پرترافیک شهر خواهد بود.
محقق گفت: این اقدامات برای برنامههای شهرداری برای بهبود زیرساختهای ترافیکی و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام میشود و با تکمیل پروژه، انتظار میرود با کاهش محسوس تصادفات شهری، جریان ترافیک نیز روانتر شود.