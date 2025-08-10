پخش زنده
مدیرکل حج و زیارت استان کردستان، گفت: تاکنون ۲۳ هزار نفر کردستانی عازم راهپیمایی اربعین حسینی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کاوه شیرزادی، مدیرکل حج و زیارت استان کردستان، با اشاره به اینکه مرز باشماق مریوان به عنوان مسیر تردد زائران در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: تاکنون ۲۳ هزار نفر کردستانی عازم راهپیمایی اربعین حسینی شدند.
وی افزود: از این تعداد، بالاترین متقاضی در بین شهرستانهای استان مربوط به مریوان با حدود ۱۳ هزار نفر است.
مدیرکل حج و زیارت استان کردستان با تأکید بر اهمیت برنامهریزی دقیق برای تأمین رفاه و امنیت زائران، روند اعزامها را مطلوب ارزیابی کرد و از تلاشها و همکاری صمیمانه دستگاههای اجرایی، انتظامی و خدماتی استان در تسهیل سفر زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.
شیرزادی گفت: با هماهنگی کامل میان دستگاههای متولی، پیشبینی میشود اعزام زائران در روزهای آینده نیز با نظم و انضباط بیشتری افزایش یابد.
امسال برای چهارمین سال متوالی مرز باشماق مریوان به عنوان مسیر راهپیمایی زائران اربعین حسینی انتخاب شده است. از سنندج مرکز استان تا مریوان ۱۱۸ کیلومتر و از شهر مریوان تا مرز بینالمللی باشماق ۱۷ کیلومتر است.