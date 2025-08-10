به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: این میزان اقلام اساسی شامل برنج، مرغ منجمد، شکر، گوشت قرمز منجمد و آرد می‌باشد که برای مواکب مستقر در مسیر‌های منتهی به مرز‌های خروجی استان شده است.

جواد سلطان کاظمی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای حمایت از خدمات‌رسانی به زائران حسینی صورت گرفته و بخشی از نیاز‌های مواکب استان را در مسیر‌های عبور زائران پوشش داده است، ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به حجم بالای زائران، برنامه‌ریزی دقیقی را برای تامین مایحتاج ضروری این مواکب در دستور کار دارد تا روند خدمات‌رسانی به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.