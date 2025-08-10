حاجیه خانم زهرا عبدالهی اسلام دوست دافچاهی مادر شهید والامقام حمیدرضا صنعتی دافچاهی در سن ۸۲ سالگی در خمام دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حاجیه خانم زهرا عبدالهی اسلام دوست دافچاهی مادر شهید والامقام حمیدرضا صنعتی دافچاهی درسن ۸۲ سالگی به دلیل بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

این مادر شهید در روستای دافچاه خمام و در جوار فرزندش به خاک سپرده شد.

شهید حمیدرضا صنعتی دافچاهی ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۶۵ در سن ۲۲ سالگی، در منطقه حاج عمران عراق به مقام رفیع شهادت نایل آمد.