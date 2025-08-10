



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زری فتحی، داور بین‌المللی فوتسال و یکی از چهره‌های شاخص داوری بانوان در ایران، با انتخاب فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در فهرست داوران نخستین دوره جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ قرار گرفت.

این رقابت‌ها از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۲۰۲۵) با حضور ۱۶ تیم برتر جهان در دو شهر مانیل و نگروس فیلیپین برگزار خواهد شد.

فتحی که از سال‌های نوجوانی وارد عرصه داوری شد، با پشتکار و حضور در دوره‌های بین‌المللی، به یکی از داوران قابل اعتماد در مسابقات آسیایی و جهانی تبدیل شده است. او پیش‌تر قضاوت در رویداد‌های مهم قاره‌ای را تجربه کرده و اکنون با حضور در بزرگ‌ترین میدان فوتسال بانوان جهان، پرچم افتخار را برای شیراز و ایران به اهتزاز درخواهد آورد.

در کنار او، گلاره ناظمی، دیگر داور برجسته فوتسال ایران و چهره شناخته‌شده در سطح بین‌المللی، نیز از سوی فیفا برای قضاوت این رقابت‌ها انتخاب شده است. حضور همزمان این دو بانوی داور ایرانی، نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد داوری بانوان کشور و اعتماد نهاد‌های بین‌المللی به توانمندی‌های آنان است.

جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ نخستین دوره رسمی این رقابت‌هاست که برگزار می‌شود و قرار است علاوه بر جنبه ورزشی، بستری برای معرفی الگو‌های موفق بانوان در عرصه ورزش جهان باشد.