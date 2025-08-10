استاد فرشچیان، میراث فرهنگی زنده ایران، همه عمرش را صرف آفرینش تصاویری کرد که فراتر از رنگ و بوم، روایتگر روح ایرانی بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این هنرمند برجسته نگارگری که صاحب نشان افتخار جهادگر عرصه هنر وهنرمندی بود با قلم و رنگ، تاریخ و ایمان را بر بوم جاودانه کرد.

آثار ایشان از شیکاگو ونیویورک گرفته تا پاریس و توکیو درنمایشگاه‌ها و تماشاخانه‌های جهان چشم‌ها را به خود چیره کرده و نام این هنرمند نامی ایران قرن‌ها تا ابد در ذهن‌ها ماندگار است.

محمود فرشچیان زاده بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان بود و ۱۸ مرداد در ۹۵ سالگی درگذشت.

این هنرمند نامدار در وصیت‌نامه‌اش خواسته است تا در جوار آرامگاه صائب تبریزی، شاعر بلندآوازه ایرانی به خاک سپرده شود؛ تا پیکرش در خاک زادگاهش آرام گیرد و اصفهان بار دیگر فرزند خویش را در آغوش کشد.