مدیرعامل توزیع برق سمنان از قطع برق موقت ۱۲۴ شرکت و اداره پرمصرف این استان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت مدیریت هوشمند مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد حسینی‌نژاد با تاکید بر اینکه پایداری شبکه برق در شرایط فعلی مستلزم همکاری همه جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مصرف کننده است، گفت: با رصد لحظه ای مصرف برق و شناسایی اداراتی که از سقف مجاز مصرف عبور کرده‌اند، اقدام به قطع موقت برق ۱۲۴ واحد کرده‌ایم. این رویکرد نه تنها مانع بروز بحران شد بلکه امکان برق رسانی مستمر به هزاران مشترک خانگی و صنعتی را فراهم کرد.

وی ضمن قدردانی از دستگاه‌هایی که با رعایت الگوهای مصرف، به کاهش بار شبکه کمک کردند، اظهار داشت: ادامه این روند مدیریت شده و عدالت محور، رمز عبور ایمن از تابستان و حفظ تاب آوری شبکه در روزهای گرم پیش رو خواهد بود.

مدیرعامل توزیع برق سمنان در پایان با دعوت از همه نهادهای دولتی و خصوصی برای پیوستن به پویش "مصرف مسئولانه، تابستان پایدار" اظهار امیدواری کرد: با ادامه این همکاری‌ها، تابستان امسال بدون خاموشی گسترده سپری شود و مگاطرح های ابلاغی وزارت نیرو تحقق یابد.