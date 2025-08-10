به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مرز عاشقی» به صورت زنده از ۱۸ مرداد به مدت ۱۰ شب به تهیه كنندگی سبد هادی موسوی نژاد از گروه جامعه و كتاب پخش می شود..

در این برنامه با زائران حضرت اباعبدالله (ع) گفتگو شده که از عشق و ارادت آن‌ها به امام حسین (ع)، انگیزه‌هایشان از سفر، تجربیات و خاطراتشان می‌گویند.

علاوه بر این، خدماتی كه نهادهای مختلف مانند نیروی انتظامی به زائران ارائه می‌دهند و همچنین توصیه‌های لازم برای سفر اربعین، در این برنامه اطلاع‌رسانی می‌شود.

برنامه «بحر اشك»، كه گروه ادب و هنر تولید کرده است روزهای ۲۲ و ۲۳ مرداد، به بررسی جایگاه ویژه اربعین حسینی در شعر و ادب فارسی اختصاص دارد، در این برنامه با اساتید، ادبا و شعرا گفت‌وگو و به بررسی آثار ادبی مكتوب مربوط به اربعین حسینی پرداخته می شود.

برنامه «در مسیر عشق»، كه گروه جامعه شبكه رادیو فرهنگ تدارك است، در روز اربعین حسینی (۲۳ مرداد) به طور زنده ساعت ۹ صبح پخش می شود. در این برنامه به آیین‌های عزاداری در فرهنگ عامه مردم ایران ‌در اربعین حسینی اشاره می شود.

علاوه بر این ویژه برنامه ها، برنامه های تولیدی همچون «سفرنامه عشق»، «چله ارغوانی»، «با كاروان»، «منازل العشاق» و «به صحرا شدم عشق باریده بود» نیز به مناسبت اربعین امام حسین(ع) و یارانشان و در برنامه های مستمر روزانه شبكه نظیر «سرزمین من»، به این مناسبت پرداخته خواهد شد.

«سفرنامه عشق»، مجموعه ای است روایی نمایشی كه درآن زوج جوانی دراولین سفرمشتركشان بعدازازدواج، به پیاده روی اربعین میروند و هر روز ۱۴۵ عمودراپشت سر می گذارند تا درروزاربعین به كربلا برسند.در این مسیر باموكب داران مختلف ودیگرزائران گفتگو می كنند وشنونده خاطرات آنها هستند. همچنین در هر روز بخشی ازكتاب جابرانصاری بصیرروشن ضمیر نوشته قدرت الله عفتی را می خوانند

این برنامه به تهیه كنندگی فاطمه و محمدیان فر و روایتگری و بازیگری نگین خواجه نصیر به همراه بازی امیر فرحان نیا، محمد قربانی و نویسندگی سهیلا خدادادی پخش می شود.

برنامه « چله ارغوانی»، نیز برنامه ای از گروه تولید و تامین است كه با موضوع تاریخ نگاری عاشورا تا اربعین با تاكید بر حدیث جابر و تحلیل تاریخی اربعین حسینی براساس مقاتل و منابع شیعی با پیوستی از رسالت امروز ما در ولایتمداری در این برهه تاریخی پخش می شود .

«منازل العشاق»؛ نیز سرگذشت كاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از كربلا تا كربلاست. همچنین « به صحرا شدم عشق باریده بود» به قلم و روایت غلامعلی حداد عادل، گزارشی عمیق و شنیدنی از تجربه حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی است كه هر روز ساعت ۱۱:۴۵ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ پخش می‌شود و شنوندگان را با خود به سفری معنوی در مسیر عشق و ارادت به اباعبدالله الحسین (ع) می‌برد.

برنامه «سرزمین من‌» با موضوع تاریخ نگاری عاشورا تا اربعین حسینی ساعت۱۳:۰۰ پخش می‌شود.

برنامه « صبح‌به وقت فرهنگ»، نیز در ایام منتهی به اربعین هرروز صبح در بخشی به فرهنگ پیاده روی اربعین و اطلاع رسانی وضعیت مرزها و موكب ها می پردازد.

صبح روز اربعین نیز ساعت ۸:۰۰، زیارت اربعین از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.