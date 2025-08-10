اعطای تخفیف به سرمایهگذاران انرژی خورشیدی در شهرکهای صنعتی
معاون وزیر صمت گفت: به سرمایهگذارانی که در شهرکها و نواحی صنعتی کشور اقدام به سرمایهگذاری برای تامین برق از انرژی خورشیدی کنند ۳۰ تا ۸۰ درصد تخفیف در اجاره و واگذاری زمین اعطا میشود.
رضا انصاری با بیان اینکه ناترازی انرژی به ویژه در بخش آب و برق از چالشهای مهم شهرکها و نواحی صنعتی کشور است گفت: در این نواحی و شهرکها یکی از موثرترین راه حلها برای تامین انرژی برق، استفاده از انرژی خورشیدی است.
وی اظهار کرد: در این زمینه تدابیری اندیشیده شده و امسال هر سرمایه گذاری که در نواحی و شهرکهای صنعتی سرمایه گذاری کند زمین اجارهای تخفیف دار به مدت ۱۰ ساله واگذار میشود.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر اینکه این سازمان بالاترین میزان تخفیف در این زمینه را برای سرمایه گذاران قائل شده است گفت: علاوه بر این سیاست سازمان است که در ضوابط ساخت و ساز واحدهای صنعتی در نواحی و شهرکهای صنعتی نیز اصلاحاتی ایجاد شود تا واحدهایی که در این نواحی و شهرکها مستقر میشوند از سقف خود برای نصب صفحات خورشیدی استفاده کنند.
انصاری ادامه داد: شرکتهای شهرکهای صنعتی استانی نیز باید در این زمینه ورود پیدا کرده و پیگیریهای لازم را انجام دهند و در صورت وجود موانع و مشکلاتی در این خصوص نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
وی یادآور شد: در زمان کنونی مسیری در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور ایجاد شده که تا یک سال نهایت ۲ سال آینده نواحی و شهرکهای صنعتی در کشور بخش قابل توجهی از انرژی خود را از طریق صفحات خورشیدی تامین خواهند کرد.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در زمان کنونی با اقدامات انجام شده، بیش از ۴۰۰ مگاوات ظرفیت سازی در زمینه انرژی خورشیدی در نواحی و شهرکهای صنعتی کشور انجام شده و در تعدادی از آنها صفحات خورشیدی در حال نصب هستند و امید است تا پایان سال بخش عمدهای از آنها به بهره برداری برسد.
انصاری افزود: دولت نیز در این زمینه تسهیلاتی در اختیار بنگاه ها، سرمایه گذاران و شرکتها قرار میدهد و اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این زمینه از رهبر معظم انقلاب اسلامی اخذ شده است.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران کمبود آب را از دیگر چالشهای مهم صنایع مستقر در نواحی و شهرکهای صنعتی کشور اعلام کرد و گفت: مشکلات بخش آب پیچیدهتر از برق است و در این خصوص دستورالعمل بازچرخانی پساب آب در نواحی و شهرکهای صنعتی آماده شده است.
انصاری با تاکید بر اینکه استفاده از سیستم بازچرخانی پساب از تکالیف برنامه هفتم برای کل صنایع کشور است ادامه داد: از این طریق میتوان از آبهای نامتعارف برای رفع کمبود آب صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی استفاده کرد.