بنا بر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بازار برق بورس انرژی ایران میزبان فروش ۱۹۸ میلیون و ۶۵۱ هزار کیلووات ساعت برق در مرداد ماه بود. این معاملات مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۴۸۲ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۱۶۶ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود.

همچنین ۱۴ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد. این در حالی بود که ۷ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز به فروش رفت.

تابلو فیزیکی برق آزاد نیز میزبان فروش ۱۰.۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده به شکل فیزیکی بود که این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۶۸۴ میلیارد ریال در این تابلو انجامید.