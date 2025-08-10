رحمانی گفت: خبرنگاران ضمن نقد منصفانه عملکرد مسئولان ، از تخریب و حاشیه سازی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در آئین گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور اصحاب رسانه و مدیران ارشد استانی برگزار شد با بیان اینکه رسانه‌ها بعنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند گفت: رسانه‌ها انتقال دهنده خدمات نظام و دولت به مردم هستند و نقش مهمی در توسعه پایدار استان ایفا می‌کنند.

یدالله رحمانی با بیان اینکه نقد منصفانه موتور محرک توسعه است و از آن استقبال می‌کنیم، افزود: تخریب و حاشیه‌سازی به سرمایه‌های اجتماعی آسیب می‌زند.

رحمانی با اشاره به برخی شکایات برخی مدیران از خبرنگاران، اضافه کرد: براساس صدور دستورالعمل جدید مدیران موظفند شکایت‌های خود از اصحاب رسانه را پس بگیرند و از فضای گفتگو و همدلی استفاده کنند.

رحمانی خواستار تمرکز اصحاب رسانه بر محور‌های کلیدی استان مانند تقویت زیرساخت‌ها، احیای سرمایه اجتماعی، عدالت در تخصیص منابع، اشتغال پایدار، گردشگری و میراث فرهنگی ضروری شد و افزود: نقش آگاهی بخشی رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف و کمک به توسعه همه جانبه استان ضروری است.

وی در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران در خصوص تعطیلی دستگاه‌ها و ادارات استان اضافه کرد: با توجه به موضوع ناترازی انرژی که یکی از مشکلات جدی و نیازمند همکاری همگانی است، تعطیلی‌های استان در حداقل ممکن و در شرایط نارنجی هواشناسی اعمال شده و خدمت‌رسانی به مردم در این ایام توسط دستگاههای خدمات رسان نیز تداوم داشته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همدلی رسانه‌ها در دوران جنگ ۱۲ روزه را نمونه‌ای بارز از نقش سازنده اصحاب قلم در ایجاد اتحاد ملی عنوان کرد و گفت: رسانه ها در همبستگی ملی و ایجاد وحدت بین مردم در برابر تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به میهن اسلامی نقش خود را بخوبی ایفا کردند که این امر شایسته تقدیر است.

رحمانی با اشاره به موضوع مهم سواد رسانه‌ای و نقش دانشگاه‌ها در این زمینه گفت: با همکاری روسای دانشگاه‌های استان رشته‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای در یکی از دانشگاه‌های استان آموزش داده شود.

رحمانی با بیان اینکه خانه مطبوعات تکمیل و با حضور مسئولان استانی و ملی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد افزود: موضوع مسکن خبرنگاران نیز در دستور کار قرار گرفته و اطلاعات لازم از اصحاب رسانه جمع‌آوری شده است و ضروری است معاون عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی این موضع را پیگیری کنند.

وی با اشاره به موضوع نبود سینما در شهر‌های استان از تشکیل اولین جلسه شورای سینمایی برای رفع این مشکل در استان خبر داد و اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص‌های سینمایی استان مطلوب نیست با حضور مدیرعامل سازمان سینمایی کشور با توجه به ظرفیت‌های شهرداری، بخش های خصوصی و دولتی مقرر شد مکانی را برای احداث سینما در شهر یاسوج مشخص کنیم و هزینه احداث آن با مشارکت سازمان سینمایی کشور تامین شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: در حوزه حمل و نقل اتصال به آزادراه که از مطالبات مردمی است با هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان تابستان امسال مرحله اول اتصال به آزاد راه محقق می‌شود.

رحمانی از رشد ۲۳۸ درصدی اعتبارات راه‌های استان با حمایت نمایندگان خبر داد و گفت: زیرساخت‌ها و همچنین موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری اولویت استان است.

وی با بیان اینکه بودجه ملی در کهگیلویه و بویراحمد ۹۶ درصد رشد داشته است افزود: بودجه استانی نیز ۷۳ درصد رشد داشته این در حالی است که متوسط رشد بودجه در کشور ۴۰ درصد است.

رحمانی از تدوین سند یکپارچه آب با عملکرد ۱۷۰۰ واحدی و رشد ۱۵۰ درصدی خبر داد و گفت: پنج طرح مهم استان از جمله سد آبریز و سد سرپری در شهرستان کهگیلویه در ردیف بودجه ملی قرار گرفتند، و ۱۰۰ مناقصه به ارزش ۲،۰۰۰ میلیارد تومان در استان برگزار شد.

وی با اشاره به دست آورد‌های سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان ادامه داد: در این سفر که ۴۵ مصوبه به تصویب رسید تاکنون هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استان داشته است و ۴۸ روستا به اینترنت متصل شدند و ۱۶ کیلومتر هم فیبرنوری اجرا شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم در این آئین با بیان اینکه برخی مدیران با کوچکترین انتقاد رسانه‌ها به شکوائیه رو می‌آورند گفت: اصحاب رسانه با کوچک‌ترین انتقاد از عملکرد مدیران، با موضوع شکوائیه در قوه قضائیه مواجه می‌شوند و از استاندار درخواست داریم مدیران اگر شکایتی از رسانه‌ای دارند آن را پس بگیرند.

امین درخشان با بیان اینکه اصحاب رسانه بدون مزد و منت، در سیل و زلزله و آتش سوزی حتی جلوی مسئولان، در راه اعتلای جمهوری اسلامی قدم بر می‌دارند که نمونه عینی آنها در جنگ ۱۲ روزه بود افزود: اصحاب رسانه روایت گران خوب اقدامات جمهوری اسلامی و انتقال داده مطالبات مردم به مسئولان هستند.

درخشان با اشاره به موضوع مسکن اصحاب رسانه اضافه کرد: اطلاعات اصحاب رسانه به مسکن و شهرسازی داده شده که انتظار می‌رود که مشکل آنها بررسی شود.

وی به موضوع سواد رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۵۰ فعال رسانه‌ای درمناطق و شهرستا‌های کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند که ضروری است در یکی از مراکز آموزش عالی موضوع رشته خبرنگاری اخذ و تدریس شود.