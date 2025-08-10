پخش زنده
فرماندار تهران اعلام کرد اجرای طرحهای بازآفرینی شهری، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و استفاده بهینه از اراضی حریم در اولویت کاری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوشاقبال از اجرای برنامهها و سیاستهای منسجم در این حوزه خبر داد و گفت: فرمانداری تهران با هماهنگی استانداری و سایر دستگاههای ذیربط، برنامههایی را در این راستا طراحی و اجرا کرده که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه بازنگری در مصوبات حریم یکی از اقدامات مهم در دستور کار است، افزود: این بازنگری با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و در پاسخ به نیازهای کنونی مناطق در معرض توسعههای غیرمجاز انجام میشود تا مصوبات حریم متناسب با شرایط روز، اصلاح و بهروز شود.
فرماندار تهران در ادامه گفت: اجرای طرحهای بازآفرینی شهری، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و استفاده بهینه از اراضی حریم در اولویت کاری قرار دارد. محدودسازی توسعههای غیرکارشناسی و بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای قانونی از جمله دیگر اقدامات ما در این حوزه است.
وی به نقش هماهنگی بین دستگاهها در موفقیت این طرحها اشاره کرد و گفت: کمیتههای تخصصی با حضور نمایندگان فرمانداری، استانداری، وزارتخانهها، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای اجرایی تشکیل شده که مسئولیت بررسی دقیق موضوعات، ارائه پیشنهادات کارشناسی و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات را برعهده دارند.
خوشاقبال همچنین از برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی در حریم خبر داد و گفت: گشتهای مشترک و بازدیدهای میدانی به صورت مستمر انجام میشود و هرگونه ساختوساز غیرمجاز با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.