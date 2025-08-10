پخش زنده
رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: هوای آذربایجان غربی از امروز خنک میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید خلیلی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی با فعالیت امواج ترازی میانی جو، رگبار متناوب باران و رعد و برق همراه با وزش باد گاهی شدید از روز یکشنبه ۱۹ مرداد تا روز چهارشنبه در استان پیش بینی میشود.
او اضافه کرد: این سامانه مناطق شمالی جنوب شرق و تا حدودی نواحی مرکزی استان را در بر خواهدگرفت.
خلیلی خاطرنشان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و احتمال برخورد صاعقه دور از انتظار نیست.
این کارشناس هواشناسی استان با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته افزود: در شبانه روز گذشته پلدشت با ۲۳ درجه بالای صفر گرمترین و اشنویه با ۱۳ درجه بالای صفر خنکترین شهر استان گزارش شده است.