به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید خلیلی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی با فعالیت امواج ترازی میانی جو، رگبار متناوب باران و رعد و برق همراه با وزش باد گاهی شدید از روز یکشنبه ۱۹ مرداد تا روز چهارشنبه در استان پیش بینی می‌شود.

او اضافه کرد: این سامانه مناطق شمالی جنوب شرق و تا حدودی نواحی مرکزی استان را در بر خواهدگرفت.

خلیلی خاطرنشان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و احتمال برخورد صاعقه دور از انتظار نیست.

این کارشناس هواشناسی استان با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته افزود: در شبانه روز گذشته پلدشت با ۲۳ درجه بالای صفر گرم‌ترین و اشنویه با ۱۳ درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر استان گزارش شده است.