برخورد دو خودرو در محور اروزئیه سه کشته برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، خادمی پور رئیس اورژانس کرمان گفت:صبح امروز گزارش برخورد ۲ سواری پژو ۴۰۵ در محور "ارزوئیه" به "سلطان آباد" به (۱۱۵) گزارش شد که سریعاً ۳ تیم فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود:متاسفانه در پی این حادثه ۲ مَرد و یک زن با رده سنی ۳۵ تا ۴۲ ساله در پی شدت جراحات وارده در دم جان باختند.
وی بیان کرد:این حادثه ۳ مصدوم برجای گذاشت که بعد از رهاسازی و دریافت اقدامات درمانی مناسب، توسط تیمهای فوریتهای پزشکی به بیمارستان امام حسین (ع) ارزوئیه منتقل شدند.