به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل هواشناسی لرستان با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی لرستان، اظهار کرد: از اواسط روز دوشنبه شاهد حاکمیت شرایط ناپایدار از جمله بارش پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق، احتمال صاعقه، وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوغبار برای اغلب نقاط استان خواهیم بود.



به گفته بهروز مرادپور این شرایط تا پایان روز دوشنبه در استان حاکم است و در این مدت اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده‌ها، در برخی نقاط ایجاد رواناب، خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و محصولات زراعی و باغی دور از انتظار نخواهد بود.



مرادپور در این مدت بر خودداری از توقف و اتراق در حریم مسیل‌ها و خشکه‌رود‌ها به دلیل بارش‌های ناگهانی، احتیاط در تردد وسایل نقلیه در محور‌های مواصلاتی، انتقال و جمع‌آوری محصولات زراعی و باغی برداشت شده، تحکیم سازه‌ها از جمله مواکب اربعین تأکید کرد.



